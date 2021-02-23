مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزانى، اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

ويسعي الأهلي بقياده الجنوب افريقي موسيماني لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية وتحقيق انتصار جديد في إطار الحفاظ على لقب البطولة وحصد اللقب العاشر من دورى ابطال افريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني المباراة بتشكيل كالتالي :

محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمود كهربا وجونيور اجايي ووالتر بواليا.

حيث كشفت مصادر خاصة أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد استقر علي إجراء تعديل جديد علي التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مواجهة سيمبا التنزاني . وقال مصدر إن موسيماني استقر علي البدء بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بديلًا لأيمن أشرف الذي لم يشارك سوى في تدريب واحد فقط خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف:" يخشي الجهاز الفني من تجدد إصابة أيمن أشرف خاصة أن المباراة ستقام في أجواء صعبة من رطوبة وضغط جماهيري ".

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي فريق المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات .

علي جانب آخر يدخل فريق سيمبا المباراة على أمل استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية ،ووفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا، فإن الفريق حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على بيع تذاكر 50% من القدرة الاستيعابية لملعب المباراة، إذا سيبيع التذاكر لـ30 ألف مشجع.

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط ويأتى سيمبا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط .