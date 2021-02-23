اليوم.. الإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للرماية

يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية تفاصيل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مصر في الفترة 23 فبراير حتى 5 مارس 2021

كما يقوم وزير الشباب والرياضة بزيارة ميادين الرماية بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر ، والمشاركة الشرفية في المنافسات من خلال الرماية على عدد من الاهداف

وتنطلق بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" بمشاركة 32 منتخبًا تمثل دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".