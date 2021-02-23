الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي ودجلة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الدخول في معسكر مغلق لمدة 6 أيام لحين مباراة إنبي وقبل مواجهة وادي دجلة لتصحيح مسار اللاعبين .
جاء ذلك عقب حديث إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري مع محمد مصيلحي رئيس النادي والتقدم بطلب رسمي للموافقة على المعسكر المغلق للاعبين .
ووقع اختيار الجهاز الفني على 25 لاعبا للدخول في معسكر مغلق وهم :"محمد صبحى و صبحى سليمان و عمرو خليل، كريم يحيى و هشام صلاح و دايمون لوى و مروان النجار وعمر الميدانى و كريم الديب و السيد سالم، مروان عطيه و خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا و أحمد حجى وأحمد راشد و عبد الغنى محمد و مصطفى إبراهيم و محمد رجب و محمد الصباحى و عمار حمدى و فوزى الحناوى و رزاق سيسيه و روماريو و اكوى و عبد السميع إبراهيم.
ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحه من التدريبات عقب الهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفني والإدراي لمسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل وفقا للبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.
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