الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي ودجلة

جاء ذلك عقب حديث إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري مع محمد مصيلحي رئيس النادي والتقدم بطلب رسمي للموافقة على المعسكر المغلق للاعبين .

ووقع اختيار الجهاز الفني على 25 لاعبا للدخول في معسكر مغلق وهم :"محمد صبحى و صبحى سليمان و عمرو خليل، كريم يحيى و هشام صلاح و دايمون لوى و مروان النجار وعمر الميدانى و كريم الديب و السيد سالم، مروان عطيه و خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا و أحمد حجى وأحمد راشد و عبد الغنى محمد و مصطفى إبراهيم و محمد رجب و محمد الصباحى و عمار حمدى و فوزى الحناوى و رزاق سيسيه و روماريو و اكوى و عبد السميع إبراهيم.

وعلم صدي البلد أن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول أصدر قرار استبعاد خماسي الفريق وهم "عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوة من التدريبات الجماعية والتدريب بشكل منفرد.



ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحه من التدريبات عقب الهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفني والإدراي لمسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل وفقا للبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.