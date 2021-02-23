فرج عامر يطالب بانضمام الهاني سليمان لمنتخب مصر

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن الهاني سليمان حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يجب أن ينضم للمنتخب الوطني.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " الهاني سليمان مكانه الطبيعي المنتخب القومي "

وفي سياق أخر ، أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن ركلة الجزاء التي احتُسبت للنادي المصري أمام سموحة بعد نهاية المباراة ليس لها أساس من الصحـة ، فالكرة لم تصطدم بيـد ديريك نسيمبامبي لاعب سموحة.

وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لا يجوز لحكم المباراة أن يطلق صافرة النهاية ثم يستأنف المباراة مرة أخرى وخصوصًا بعدما غادر اللاعبون أرضية الملعب متوجهين إلى غرفة خلع الملابس ، فهو أمر غير قانوني وفقًا للوائح الفيفا.

تعادل فريق المصري أمام نظيره سموحة، بهدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري.

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب عمر كمال من ركلة جزاء

وتمكن اللاعب عبدالكبير الوادي من إدراك التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وبعدما أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، طلب عودة اللاعبين لأرض الملعب ليرجع لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لصالح المصري لكن الحارس الهاني سليمان تصدى لها وحرم المصري من الفوز.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما وصل رصيد سموحة إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.