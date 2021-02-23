نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت اليوم مجاناً أبرزدها تردد قناة مكسبي سبورت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت اليوم مجاناً على قمر النايل سات، حيث يرغب الكثير من جماهير المارد الأبيض ومشجعي الفريق السنغالي التعرف هل تنقل بناة مكسبي مباراة الزمالك اليوم، وذلك بالتوازي مع بداية المواجهة الثقيلة المصممة اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير في الساعة السادسة وفي الساعة السابعة بعد الظهر على مدار الساعة فى توقيت السعودية، لذا سنسرد لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

تردد القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الزمالك وتونجيت اليوم نقدمه لكم مع اقتراب موعد اللقاء بين الزمالك وتونجيت السنغالي، في لقاء يعتبر عيارًا كبيرًا أمام المارد الأبيض، ويُذكر أن الزمالك قد حقق تعادل سلبي على ملعبه عندما استقبل فريق مولودية الجزائر في الدور الأول لمباريات دوري أبطال إفريقيا، بينما خسر منتخب السنغال الترجي التونسي بهدفين لهدف واحد، والآن نقدم لكم تردد قناة مكسبي الناقلة مباراة الزمالك اليوم.

تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت

قد نالت قناة مكسبي شهرة واسعة منذ بدء عرضها أهم المباريات للبطولات المحلية والبطولات العربية، حيث أنها تمكنت من الحصول على حقوق إذاعة مباريات هامة للغاية بطريقة مجانية، فإنها قامت بنقل مباريات كأس العالم للأندية، وحالياً تقوم بنقل مباريات الأهلي ومباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021، وسنقدم لكم تردد مكسبي ماتش الزمالك أدناه.

تردد قناة مكسبي سبورت

النايل سات: 11411

الاستقطاب: أفقي H

الترميز 27500

هذا ومن خلال هذا المقال يتم التوصل بسهولة إلى تردد قناة مكسبي سبورت ومن خلالها متابعة مباراة الزمالك وتونجيت اليوم دون الخروج من المنزل بتقنية مميزة صوت وصورة.