تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه تونجيت السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا .

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم وتذاع عبرbeIN Sports HD 7 بتعليق عصام الشوالي

ويسعى فريق الزمالك بقيادة باتشيكو لتحقيق الفوز وطمأنة الجمهور بعد التعادل في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر بجانب التعثرات المتتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز وفقدان عدد من النقاط المهمة أمام غزل المحلة وأسوان .

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد عيد - أشرف بنشرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - مروان حمدي.

علي جانب آخر يدخل فريق تونجيت السنغال المباراة بهدف تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الماضية امام فريق الترجي التونسي والمنافسه علي الصعود لدور ال16 من البطولة الافريقية .

ترتيب الزمالك فى الدورى المحلى

يحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من 9 انتصارات وتعادلين وخسارة

ترتيب تونجيت السنغالي

يحتل فريق تونجيت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السنغالي الممتاز برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ديامبارس جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة

حضور الجماهير

أعلن الغاني الكسندر اسانتي المنسق العام، عن إقامة لقاء تونجيت السنغالي والزمالك بدون حضور جماهير .

وجاء ذلك استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أي ناد يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادي السنغالي.

احداث قبل اللقاء

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

واستند "كاف" في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من ٢٤ ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال الأحد بعد رحلة معاناة فى السفر من مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر 6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.

ترتيب مجموعة دورى الابطال

1- الترجي التونسي : 3

2- الزمالك : 1

3- مولودية الجزائر : 1

4- تونجيت : 0