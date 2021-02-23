دوري أبطال إفريقيا.. الضغط الجماهيري والرطوبة والغيابات أبرز التحديات أمام الأهلي في مواجهة سيمبا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة من العيار الثقيل اليوم، حينما يحل ضيفًا على سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط ولكن أبناء الرداء الأحمر يتفوقون بفارق الأهداف، حيث حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة بينما حقق بطل تنزانيا الفوز خارج الأرض بهدف دون رد على حساب فيتاكلوب.

وغادر الأهلي القاهرة بعد ظهر الجمعة للدخول في معسكر مغلق بالعاصمة دار السلام وخاض 3 تدريبات هناك ، وركز بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق علي مواجهة سيمبا بخطة متوازنة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة.

ورغم التصريحات التي خرجت من البعثة الحمراء في تنزانيا بالبحث عن الفوز لكن الحقيقة أن موسيماني يرغب في الخروج بأقل الخسائر قياسًا بالظروف التي يمر بها الفريق ما بين إصابات وغيابات وإرهاق يسيطر علي الفريق جراء توالي وضغط المباريات والسفر من مسابقة الدوري المحلي ثم خوض 3 مباريات بالغة القوة والقسوة في مونديال العالم للاندية امام الدحيل القطري ثم بايرن ميونيخ الإلماني وأخيرا بالميراس البرازيلي ثم العودة الي القاهرة ومواجهة المريخ السوداني في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود وليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة وحسين الشحات للإيقاف بقرار من الإتحاد الأفريقي جراء أحداث نهائي القرن أمام الزمالك في 27 نوفمبر الماضي.

ورغم أن التاريخ ينحاز للأهلي في مواجهاته مع سيمبا، لكن بطل تنزانيا تطور أداءه كثيرًا في الشهور الأخيرة بعد الصفقات المميزة التي تعاقد معها ، وتعافي أيمن اشرف ليعلن جاهزيته لتلك المباراة التي يحتاج الفريق فيها لجهوده.

وشهد المران الرئيسي للفريق الأحمر مفاجأة من العيار الثقيل حيث أظهر ان موسيماني سيخوض تلك المواجهة بتشكيل دفاعي بحت يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وايمن اشرف بجانب ثلاثي إرتكاز اليود يناج وأكرم توفيق وحمدي فتحي وجونيور اجايي ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

ويري موسيماني أن هذا التشكيل هي الأفضل لتلك المباراة خاصة مع الضغط الجماهيري المتوقع بحضور 30 مشجع بجانب صعوبة الأجواء الجوية وأرتفاع الرطوبة وطول الملعب ، وركز المدير الفني علي الهجمة المرتدة مستغلًا سرعات كهربا واجايي ووالتر بواليا في خطف هدف مبكر يحسم به الأمور ويصدر القلق للمنافس، وأبقي موسيماني علي كل من عمرو السولية ومحمد شريف وسعد سمير ومحمد مجدي أفشه علي دكة البدلاء للأستفادة منهم حسب سير المباراة.

وأكد بيتسو موسيماني أهمية الفوز في المواجهة التي يخوضها الفريق أمام مضيفه سيمبا التنزاني ، وقال أن مباريات دوري أبطال أفريقيا مختلفة بشكل نهائي عن مباريات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في قطر وأحرز فيها الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأضاف :"الأهلي تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة في كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب في وجود حالات غياب للإصابة بعد البطولة، لأننا خضنا ثلاث مباريات خلال تسعة أيام، لكن الخبرات التي اكتسبناها من المشاركة في كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا."

وتابع :"تركيزنا منصب تماما الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه في البطولة وليس التفكير في الماضي."

وأضاف :"هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة، لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة في الفوز... درست سيمبا جيدا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصا الموزمبيقي لويس الذي أعرفه منذ أن كنت مدربا لصن داونز، وغيره... وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة في مواجهة فريق قوي ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة."