نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم “ديربي الرياض” الدوري السعودي .. قناة السعودية الرياضية ksa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم جاءت لتعد من أبرز مؤشرات البحث في المملكة العربية السعودية، حيث أن مباراة ديربي الرياض تعد من أهم مباريات الدوري السعودي في الجولة العشرين، لذا يُذكر أن جماهير الفريقين ومحبي الرياضة بالمملكة العربية السعودية يرغبون التعرف القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال حتى يقوموا بمتابعة مجريات اللقاء في شوطيه الأول والثاني، وهم يتساءلون عن قنوات تذيع مباراة الهلال والنصر على شاشتها، وهذا ما سنجيب عليه من خلال هذا المقال.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم

إن قنوات السعودية الرياضية تُعد باقة القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين في جميع جولاته، فالطبع ستقوم إحدى هذه القنوات بإذاعة مباراة الهلال والنصر، والقناة الناقلة هي تردد قناة السعودية الرياضية 1 الأولى، فهي المسئولة عن إذاعة تفاصيل اللقاء، ويُذكر أن القناة ستقوم بنقل مباراة ديربي الرياض على شاشتها من خلال الاستوديو التحليلي الخاص بها قبل إنطلاق صافرة المباراة بحوالي ساعة على الأقل، من أجل مناقشة المحلليين الرياضيين استعدادات المباراة للفريقين، وبذلك نقلنا لكم القناة الناقلة مباراة الهلال والنصر على شاشتها.

موعد مباراة الهلال والنصر

من الجدير ذكره أن توقيت مباراة النصر والهلال سيكون اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، وما يوافقه 11 رجب 1442، وذلك في تمام الساعة الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ووفقاً لتوقيت الإمارات المتحدة الشقيقة سيكون في تمام الساعة التاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة، والآن نعرض لكم قناة تنقل مباراة الهلال والنصر اليوم أدناه، وهي تعد أبرز القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم الفريق السعودي الأول.

تردد قناة السعودية الرياضية 1 ksa

إن هذه القناة تعد واحدة من أبرز تردد القنوات الرياضية 2021، فإن تردد السعودية الرياضية ksa تعد القناة الرياضية الأولى في المملكة العربية السعودية، نظراً أنها القناة المسئولة عن نقل مباريات الدوري السعودي كافة.

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح القنوات الرياضية السعودية نايل سات 12418 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي 27500 5/6

وفي نهاية المقال، قد قدمنا لكم ترددات القنوات الرياضية السعودية على جميع الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات وياه سات، والتي تعد قناة منها أبرز قناة تنقل مباراة الهلال اليوم وأيضاً قناة مباراة النصر اليوم.