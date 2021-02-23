بايرن ميونخ يسعى للتخلص من كبوته أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني صاحب السداسية التاريخية، ضيفا على لاتسيو الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتطلع بايرن ميونخ الذي حصل على نقطة واحدة، من آخر مباراتين خاضهما في الدوري الألماني، إلى تخطي كبوته المحلية، عن طريق استعادة مسيرته الرائعة، في رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال.

وأسفرت كبوة بايرن ميونخ المحلية، عن إحياء الصراع على لقب الدوري، حيث اقتصر الفارق مع لايبزيج، صاحب المركز الثاني، على نقطتين، بعد تعادل الفريق البافاري 3-3 مع أرمينيا بيليفيلد، والهزيمة 2-1 على يد آينتراخت، ليفقد بايرن خمس نقاط متتالية، في رحلة الدفاع عن لقب البوندسليجا.

ويخشى دفاع البايرن قوة خط هجوم لاتسيو الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإيطالي، برصيد 43 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، خاصة شيرو إيموبيلي الذي توج بجائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف بالبطولات المحلية في الموسم الماضي، بعدما سجل 36 هدفا في الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق هدفين فقط على ليفاندوفسكي، الذي حل في المركز الثاني.