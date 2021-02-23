اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم للرماية بمشاركة وزير الرياضة

تنطلق اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 23 فبراير حتى 5 مارس المقبل.

ويشارك بها 32 منتخبًا تمثل دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة.

وقد أعلن حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، إجراء مسحتين للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر على ميادين نادي الصيد، وأن المنتخبات المشاركة ستحضر إلى القاهرة بتقرير مسحة قبل الوصول، على أن تخضع جميع الفريق إلى مسحة جديدة بعد 24 ساعة من الوصول، على أن يتم عمل مسحة جديدة بعد 72 ساعة من الأولى للاطمئنان على فيروس كورونا.

ومن جانبه كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، عن مشاركته الشرفية غدا في انطلاق البطولة لدعمها، وأن استضافة البطولة يٌعد اتجاه إيجابى بعد نجاح بطولة العالم لكرة اليد، التي استضافتها مصر يناير الماضى، ونالت اشادات وانبهار مختلف دول العالم والوفود التي شاركت في المنافسات.

وأشار صبحى إلى أن مصر ستشهد الفترة المقبلة استضافة بطولات على مستوى الرماية والسلاح والدراجات بالإضافة إلى أكثر من بطولة، مضيفا أن الجميع يتكاتف لإنجاح البطولات، فوزارة الرياضة تنسق مع وزارة الصحة في الجانب الطبي للبطولة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكول الطبي، لضمان سلامة الجميع.

وفي ذات السياق يواصل منتخب مصر استعداداته لانطلاق البطولة وتضم قائمة الفراعنة المشاركين في كأس العالم للرماية "خرطوش":

مسابقات التراب تضم:

أحمد توحيد زاهر وعبد العزيز محيلبة وأحمد قمر ومصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان ونادين أيمن وسحر طلعت مصطفى ومريم طارق.

وفي مسابقات الإسكيت تضم كلا من:

عزمى محيلبة ومصطفى إسماعيل وسركيس مارتايان وإبراهيم محمد وكريم عصام وأميرة أبو شقة وزينب طارق وشهد أشرف ونغم أحمد عثمان، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين آخرين المتواجدين فى قائمة الانتظار.