قمة خارج التوقعات بين النصر والهلال في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، اليوم الثلاثاء، صوب ملعب مرسول بارك، في تمام السابعة والنصف مساءً، لمشاهدة قمة النصر والهلال ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الهلال الوصافة برصيد 36 نقطة.

ويسعى النصر للعودة للانتصارات، والخروج من دوامة النتائج السلبية، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مواجهات.



في المقابل، يتطلع الهلال لمواصلة صحوته، وتضييق الخناق على المتصدر الشباب، الذي يعتلي صدراة الدوري برصيد 41 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الزعيم.



كما ستكون المباراة ثأرية بالنسبة لزعيم آسيا بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي، على يد غريمه النصر، يوم 30 يناير الشهر الماضي.

ويعاني الفريقان من غيابات عدة، حيث تأكد غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن المباراة، بالإضافة إلى عبد الله الخيبري وعبد العزيز العلاوي.

بينما سيفتقد الهلال لجهود هتان باهبري وسلمان الفرج، وصالح الشهري، بالإضافة إلى محمد كنو.