أتلتيكو مدريد يصطدم بـ تشيلسي في مواجهة نارية بـ دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي في رومانيا، نظرا لرفض إسبانيا إستضافة لفريق الإنجليزي، بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة نجمه الأوروجوياني لويس سواريز لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد النتائج المخيبة في الدوري الإسباني، الفترة الماضية.
وفشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإسباني حيث تعادل مع ليفانتي 1 - 1 في مباراة الدور الأول، وخسر منه 2 - 1، في لقاء الدور الثاني.
في المقابل يطمح تشيلسي الذي يخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل، في انتزاع الفوز من الروخي بلانكوس، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.
كان توخيل تولى قيادة تشيلسي مؤخرا، خلفا لـ فرانك لامبارد، الذي أقيل بسبب سواء النتائج، في مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لاتسيو الإيطالي مع بايرن ميونخ الألماني، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
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