ضربة لـ بي إن سبورت .. قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام سيمبا التنزانى فى تمام الساعة الثالثة عصرا والمقرر إقامتها بينهما فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وأعلنت قناة مكسبى المفتوحة على النايل سات إذاعة مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى والمقرر إقامتها غدا فى تنزانيا عبر شاشتها المفتوحة ، رغم امتلاك بي إن سبورت القطرية كافة حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات بشكل حصري .

كما أعلنت قناة مكسبي إذاعة مباراة الزمالك وتونجيت السنغالى المقرر إقامتها اليوم حتى الآن .