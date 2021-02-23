المقاصة يخشى مفاجآت أشمون في كأس مصر.. اليوم

يلتقي فريق مصر المقاصة نظيره أشمون، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثانية والنصف مساء، على ملعب السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة كأس مصر.

ويسعى مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال لمواصلة نتائجه الرائعة في الفترة الأخيرة، بتحقيق الفوز على أشمون في مباراة اليوم، والتأهل إلى دور الـ 16.

ويقدم فريق مصر المقاصة نتائج مميزة هذا الموسم، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا برصيد 23 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ 23 نقطة.

في المقابل يطمح أشمون الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على كتيبة إيهاب جلال، وإقصاء مصر المقاصة من كأس مصر.

يذكر أن الأهلي هو حامل النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1.