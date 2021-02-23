مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يسعى لمصالحة جماهيره أمام فيتا كلوب

يستضيف فريق المريخ السوداني، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب المريخ، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق المريخ السوداني، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الأداء الباهت أمام الأهلي، في الجولة الأولى، والخسارة بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر يطمح فيتا كلوب هو الآخر في تحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات، بعد السقوط المفاجئ على أرضه أمام سيمبا بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع سيمبا، في تمام الثالثة عصرا، بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني بتنزانيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني، بينما يحل فيتا كلوب ثالثا والمريخ السوداني رابعا بدون نقاط.