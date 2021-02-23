مجموعة الزمالك.. الترجي في ضيافة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا الليلة

يحل الترجي التونسي ضيفًا على مولودية الجزائر اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا الزمالك وتونجيت السنغالي.

وكان الترجي قد حقق الفوز على تونجيت، بينما تعادل مولودية الجزائر بدون أهداف أمام مضيفه الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى.

وشدد عثمان النجار، مساعد مدرب الترجي التونسي، على أهمية مباراة فريقه أمام مضيفه مولودية الجزائر.