موعد والتشكيل المتوقع لقمة النصر والهلال في الدوري السعودي

يستضيف فريق النصر نظيره الهلال، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مرسول بارك.
ويسعى النصر للعودة للانتصارات، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مواجهات، في المقابل يتطلع الهلال لمواصلة صحوته، وتضييق الخناق على المتصدر الشباب.
ومن المتوقع أن يبدأ النصر بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: برادلي جونز.
الدفاع: عبدالرحمن العبيد، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام
الوسط:خالد الغنام، بيتروس ماثيوس، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، بيتي مارتينيز
الهجوم: رائد الغامدي
بينما من المتوقع أن يبدأ الهلال بالتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون، محمد البريك
الوسط: أندريه كاريلو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، لوسيانو فييتو
الهجوم: بافيتيمبي جوميز.
ويعاني الفريقين من عدة غيابات، حيث تأكد غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن المباراة، بالإضافة إلى عبدالله الخيبري وعبدالعزيز العلاوي.
بينما سيفتقد الهلال لجهود هتان باهبري وسلمان الفرج، وصالح الشهري، بالإضافة إلى محمد كنو
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