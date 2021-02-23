قطار مشروع الطرح الاستثماري يصل الى الصعيد ونهضة كبرى بمراكز شباب المنيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشروعات رياضية وخدمية بمراكز شباب بني مزار والعدوة وابا الوقف وسمالوط ، وأكثر من 20 مشروعا جديدا جاهزة للطرح ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بمتابعة مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب ، والوقوف علي الوضع الراهن بها وتذليل كافة العقبات ، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مراكز الشباب ، توجه فريق عمل المشروع بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب إلي محافظة المنيا يرافقهم مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

وتم متابعة مركز شباب بني مزار والذي يضم مشاريع استثمارية ضخمة حيث تم الإنتهاء من إنشاء حمام سباحة (نصف أولمبي سيدات وأطفال) وكافية وجيم رجالي وجيم سيدات ووحدة صحية وبالمتابعة تم التوجيه لاستغلال مساحة سور المركز لإنشاء محلات تجارية لتنمية موارد المركز واعطاء شكل جمالي للسور .

وبمركز شباب العدوة حيث جار الانتهاء من إنشاء حمام سباحة ترفيهي لخدمة الأعضاء ، وعلي نفس الصعيد أنتهي مركز شباب ابا الوقف من انشاء المحلات التجارية علي سور المركز والتي تساهم بشكل كبير في تنمية موارد المركز المالية مما يعطيه القدرة علي تكثيف الانشطة الشبابية والرياضية .

وخلال زيارة مركز شباب مدينة سمالوط تم استعراض الانتهاء من إنشاء قاعة مناسبات بمواصفات عالمية لخدمة المدينة وتم التوجية بسرعة طرح مزايدة لإنشاء حمام سباحة و إنشاء نادى اجتماعي و حديقة أطفال ليصبح المركز منارة رياضية وجاهز لاستقبال جميع فئات المجتمع .

وفي نهاية الزيارة تم تفقد مشاريع الطرح الاستثماري بنادي مغاغة الرياضة والتي تضم حمام سباحه وملعب وكافية.

واكد الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب خلال الاجتماع بمسئولي المديرية ولجنة الاستثمار ان الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تسعي جاهدة لتطوير مراكز الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص وحريصة علي نجاح تلك المشروعات مما يحقق مكسب للمستثمرين ويساهم بشكل كبير في عمل نهضة انشائية كبيرة بالمراكز لخدمة النشئ والشباب كما انه سيساهم في توفير موارد ذاتية لتلك المراكز لمساعدتها في تنفيذ الانشطة المختلفة دون الحاجة الي اي دعم خارجي طبقا لاستراتيجية وزير الشباب والرياضة بتاهيل وتطوير البنية الانشائية بمراكز الشباب .