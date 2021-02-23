وزير الرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية بنادي الصيد لاستضافة بطولة العالم للرماية|فيديو

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، نادي الصيد للوقوف علي التجهيزات النهائية بالنادي استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش"، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس المقبل، علي ميادين الرماية بنادي الصيد فرع ٦ أكتوبر بمشاركة ٣٢ دولة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا ترك صدى طيب عالميا، ومؤشر قوي لقدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة وبمواصفات عالمية.

أشار" صبحي" إلي أن دعم القيادة السياسية الكامل والمستدام للرياضة، كان له عظيم الأثر في أن مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية، ومركزًا إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.

شدد وزير الشباب والرياضة علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بصورة مشددا وصارمة من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الصحة علي غرار ما حدث ببطولة العالم لليد والتي شهدت اشادات كبيرة من المنتخبات المشاركة بالبطولة

وطالب"صبحي" لاعبي المنتخب المصري، ببذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجاز جديد للرماية المصرية في بطولات كأس العالم، وهي فرصة كبيرة، خاصةً وأن الحدث ينظم على أرض مصر.

وفي المقابل وجه اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي، الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي الذي يبذل جهود كبيرة في انجاح البطولة، لافتا الي ان دعم الدولة والقيادة السياسية للرياضة اصبح واضحًا وله عظيم الاثر في نجاح مصر على المستوى التنظيمي لبطولات العالم التي تقام على ارض مصر.

ويشارك في البطولة لاعبو دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة.

وتضم قائمة لاعبين المنتخب المصري المشاركين في كأس العالم للرماية خرطوش في مسابقات التراب(أحمد توحيد زاهر و عبد العزيز محيلبة و أحمد قمر و مصطفى حنيش و إسلام أبو بكر ماجى عشماوى و نوريهان فوزان و نادين أيمن و سحر طلعت مصطفى و مريم طارق).

وفي مسابقات الإسكيت تضم القائمة كلا من(عزمى محيلبة و مصطفى إسماعيل و سركيس مارتايان و إبراهيم محمد و كريم عصام و و أميرة أبو شقة و زينب طارق و شهد أشرف و نغم أحمد عثمان)، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين أخرين المتواجدين فى قائمة الإنتظار.