تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا في طريق عودتها إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة سيمبا مباشرة.

وتتوجه بعثة الفريق من ملعب «مكابا» الذي يستضيف مواجهة اليوم، إلى مطار دار السلام بتنزانيا عقب نهاية المباراة مباشرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار دار السلام في تنزانيا على متن طائرة خاصة في تمام الثامنة مساء اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة في الثالثة عصر اليوم، أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم على استاد «مكابا» في دار السلام بتنزانيا، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سيمبا الذي ينافسه على صدارة المجموعة.