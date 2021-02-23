تعرف على موعد تحرك فريق الأهلي إلى ملعب مواجهة سيمبا

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق إقامة البعثة في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ متوجها إلى استاد «مكابا» في دار السلام بتنزانيا؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا.
ويبدأ تحرك الفريق إلى ملعب المباراة، فور انتهاء المحاضرة الختامية لبيتسو موسيماني، المدير الفني، التي ستبدأ في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويشرح خلالها طريقة اللعب في مواجهة اليوم، أمام سيمبا بطل تنزانيا، ويعلن التشكيل الذي سيخوض المباراة.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا، في المباراة التي تنطلق الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد «مكابا»، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا الذي يحتل المركز الثاني.
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