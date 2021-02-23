محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة ختامية للاعبين قبل التحرك لملعب «مكابا» في تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.
وتبدأ المحاضرة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويشرح موسيماني خلالها للاعبين طريقة اللعب في مواجهة اليوم أمام سيمبا التنزاني، ويعلن تشكيل الفريق قبل التحرك لملعب المباراة.
ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا في الثالثة عصر اليوم على استاد مكابا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة، في إطار سعيه لحسم الصدارة والتأهل مبكرا عن هذه المجموعة.
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