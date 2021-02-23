بالأرقام.. تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء مواجهة قوية أمام فريق سيمبا، بطل تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة الخامسة بين الفريقين والتي لم تعرف نتيجة التعادل في تاريخ اللقاءات بينهما في مختلف البطولات الإفريقية.
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي وسيمبا بطل تنزانيا:
تحمل مواجهة اليوم بين الفريقين «رقم 5» بعدما التقى الأهلي وسيمبا في 4 مناسبات في مختلف البطولات الإفريقية.
تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مواجهتين، وخسر في مثلهما، ولا وجود لنتيجة التعادل في لقاءات الفريقين.
نجح الأهلي في زيارة شباك سيمبا 8 مرات، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.
حافظ الأهلي على نظافة شباكه في مواجهتين، فيما تمنعت شباك بطل تنزانيا على مهاجمي الفريق في مناسبة واحدة.
شهدت نسخة 2019 أول مواجهة للأهلي أمام سيمبا في دوري الأبطال، وجرت مساء السبت الثاني من فبراير على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بخماسية نظيفة، وهو أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين.
افتتح عمرو السولية أهداف الفريق، وأضاف علي معلول الهدف الثاني، وسجل جونيور أجايي الهدف الثالث، ونجح كريم وليد «نيدفيد» في تسجيل الهدفين الرابع والخامس.
وجاءت المواجهة الثانية في الثاني عشر من فبراير2019، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال، وانتهت المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بدار السلام بخسارة الأهلي بهدف دون رد.
سبق وأن التقى الفريقان بعيدا عن دوري أبطال إفريقيا في عام ١٩٨، وذلك في إطار منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، لحساب دور الستة عشر، وفاز الأهلي في الذهاب بنتيجة ٢-صفر، وخسر في الإياب بنتيجة ٢-١.
يذكر أن الأهلي قبل مواجهة اليوم يحتل صدارة المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا الذي يأتي في المركز الثاني.
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