موعد والتشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني صاحب السداسية التاريخية، ضيفا على لاتسيو الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الأوليمبيكو، وستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق رؤوف خليف.

ويتطلع بايرن ميونخ الذي حصل على نقطة واحدة، من آخر مباراتين خاضهما في الدوري الألماني، إلى تخطي كبوته المحلية، عن طريق استعادة مسيرته الرائعة، في رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال.

ويفتقد الفريق البافاري لجهود كل من، دوجلاس كوستا وكورينتين توليسو وبنيامين بافارد وتوماس مولر ونيانزو كواسي وسيرجي جنابري وألكسندر نوبل.

وبحسب صحيفة "كيكرز" الألمانية، فمن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ بتشكيل كالتالي:

مانويل نوير، ديفيز، هيرنانديز، بواتينج، سولي، ديفيد ألابا، ليون جوريتزكا، جوشوا كيميش، كينجسلي كومان، ليروي ساني، روبرت ليفاندوفسكي.

بينما من المتوقع أن تكون تشكيلة لاتسيو كالتالي:

رينا، موساكيو، اتشيربي، باتريك، ماروسيتش، البيرتو، ليفا، ميلينكوفيتش، لاتزاري، كوريا، إيمبويلي.