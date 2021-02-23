بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

كشف مات إديسون، الصحفي بموقع "ليفربول إيكو"، موقف النجم المصري محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية "بجانب المصرية"، بعد مطابقته للشروط.

وقال مات إديسون، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "محمد صلاح لم يتحرك خلال الفترة الماضية للحصول على الجنسية الإنجليزية، وفقا لمعلوماتي، كما أنه ليس بحاجة للحصول عليها".

وأضاف: "بالنسبة لـ "كيان"، ابنة محمد صلاح، فإنها تعتبر حاصلة على الجنسية الإنجليزية بشكل تلقائي، لأنها ولدت في إنجلترا".

وتنطبق شروط الجنسية الإنجليزية على النجم المصري محمد صلاح، والتي أبرزها، أن يكون على معرفة كافية باللغة الإنجليزية، وعدم وجود سجل جنائي خطير له، وألا يكون قضى أكثر من 450 يوما خارج المملكة المتحدة آخر 5 سنوات.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا.

ويستعد محمد صلاح برفقة ليفربول، لمواجهة شيفيلد يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.