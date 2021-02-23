كريستال بالاس يكشف لـ دوت الخليج حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

كشف مارك برايت سفير نادي كريستال بالاس، عن موقف النادي الإنجليزي من التعاقد مع مصطفى محمد نجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان موقع موقع "hitc" البريطاني، أكد أن نادي كريستال بالاس يخطط للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 22 مليون جنيه إسترليني " أي يعادل نصف مليار جنيه مصر تقريبا". وقال مارك برايت في تصريح خاص لـ " دوت الخليج": التقارير المتعلقة باقتراب مصطفى محمد من كريستال بالاس، ليس لها أي أساس من الصحة". يذكر أن مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار. وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 5 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف. وتبلغ القيمة التسويقية لضم مصطفى محمد 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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