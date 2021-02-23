شوبير يعلن التشكيل الأنسب لـ الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

وقال شوبير، في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام"، إن التشكيل الأنسب ينبغي أن يضم كلا من "محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وبدر بانون، ومحمد هاني، وعمرو السوليه، وأجاي، وقفشة، وحمدي فتحي، وديانج".
وأضاف أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز على الرغم من ظروف المباراة الصعبة.
على جانب آخر، أشار شوبير إلى أن مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي لن تكون صعبة على الفريق الأبيض، حيث إن الفريق قادر على تحقيق الفوز، لافتا إلى أن باتشيكو، المدير الفني للفريق، أكد للاعبين أن المباراة سهلة والفريق سيتمكن من تصدر مجموعته.
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