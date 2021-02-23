دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على القيمة التسويقية لفريق تونجيث قبل مواجهة الزمالك

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره تونجيث السنغالي، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات، بعد التعادل سلبيا مع مولودية الجزائر، في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

في المقابل يتسلح تونجيث بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض في مباراة اليوم.

القيمة التسويقية لـ تونجيث قبل مواجهة الزمالك:

تبلغ القيمة التسويقية لفريق تونجيث 425 ألف يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، أي أقل من ربع سعر فرجاني ساسي لاعب الزمالك والذي تبلغ قيمته 2.5 مليون يورو.

القيمة التسويقية لفريق الزمالك، تبلغ 19.45 مليون يورو.