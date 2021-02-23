بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

نشر الإعلامي خالد الغندور، تدوينة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الغندور: "لن أذهب ابدا لطريق أي إنسان صاحب لسان قذر ولن أعيب في خلق الله ودائما أقول حسبي الله ونعم الوكيل فهو القادر وهو العادل وهو القوي".

يأتي ذلك بعد سلسلة من الفيديوهات التي بثها الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، والتي ردّ فيها على ما وصفها بمغالطات خالد الغندور وإساءاته المستمرة في برنامجه.

ويحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه تونجيت السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم وتذاع عبرbeIN Sports HD 7 بتعليق عصام الشوالي

ويسعى فريق الزمالك بقيادة باتشيكو لتحقيق الفوز وطمأنة الجمهور بعد التعادل في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر بجانب التعثرات المتتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز وفقدان عدد من النقاط المهمة أمام غزل المحلة وأسوان .

facebook