حازم أمام مهنئا أحمد حسام ميدو: عيد ميلاد سعيد يا عالمي

هنأ الكابتن حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو بـ عيد ميلاده، ونشر حازم صورة له معه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق حازم إمام قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا عالمى".

وكان أحمد حسام "ميدو"، لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، رفض مقترح بيع قمصان الفريق لسداد قيمة التعاقد الزمالك مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، واصفا الأمر بأنه لا يليق بنادي كبير مثل الزمالك.

وأضاف ميدو، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "الزمالك كأي نادي لا بد أن يكون لديه سقف للرواتب، وأي لاعب يخرج عن هذا الإطار يتم توجيه الشكر له، يجب أن تكون هناك ميزانية محددة للفريق".

وتابع: "فريق ليدز يونايتد في بداية عام 2000 كان قد أنهى بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، وعلى حين غفلة قرر رفع سقف رواتب اللاعبين وتعاقد مع نجوم كبار جدًا، وفي هذا العام وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في الموسم الذي يليه وصل للدرجة الرابعة".