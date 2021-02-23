دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يفقد خدمات 7 نجوم أمام لاتسيو

وذكر موقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، أن الفريق سيفقد كلا من كورينتين توليسو وأليكساندر نوبل وتانجوي نيانزو ودوجلاس كوستا وسيرج جنابري، والثنائي بينجامين بافار وتوماس مولر لخضوعهما للعزل المنزلي بعد إصابتهما بفيروس كورونا، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية نيكلاس زوله، ولكنه سافر مع زملائه إلى العاصمة الإيطالية.
وقال هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، في تصريحات أبرزها موقع بايرن ميونخ عن مواجهة لاتسيو: "نحن نقدم أداءً رائعًا في دوري الأبطال، تنتظرنا مباراة مثيرة، وأتوقع من اللاعبين أن يكون لديهم الحافز الكافي لتحقيق الفوز".
يذكر أن بايرن ميونخ فشل في تحقيق آخر مباراتين في مسابقة الدوري الألماني، حيث تعادل مع بيليفيلد 3 - 3، وخسر من آينتراخت فرانكفورت 2 -1.
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