اتحاد الكرة يكافئ حكام "سموحة والمصري"

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لضربة جزاء صحيحة وآدائها.
يأتي ذلك في إطار حرص اتحاد كرة القدم في تشجيع الحكام على تطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم من خلال تنفيذ القانون.
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