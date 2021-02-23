عبد الحكيم أبو علم يكشف كواليس انفراده بأول حوار مع موسيماني.. وأسباب صعوبة مباراة الأهلي أمام سيمبا

عبد الحكيم أبو علم:

موسيماني متواضع وهادئ الطباع

موسيماني يعلم صعوبة المنافسة على لقب أفريقيا في وجود الزمالك والترجي والوداد ومازيمبي

مباراة الأهلي أمام سيمبا صعبة بسبب الغيابات والحضور الجماهيري

باتشيكو يمتلك مفتاح فوز الزمالك على تونجيث

حل عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير دوت الخليج، اليوم، الثلاثاء، ضيفا على برنامج " صباح البلد" الذي يقدمه الإعلامي محمد جاد عبر قناة " دوت الخليج"، للحديث عن كواليس انفراده بأول حوار لموقع مصري وعربي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، وأيضا مباراتي الأهلي والزمالك اليوم في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قال عبد الحكيم أبو علم، الناقد الرياضى، إن أول حوار لموقع إلكترونى أجراه بيتسو موسيمانى منذ أن وصل إلى مصر كان حصريا لموقع دوت الخليج، لافتًا إلى أنه كان يحضر للحوار الذى أجراه مع موسيمانى منذ نوفمبر الماضى. وأضاف أبو علم، أن سبب تأخير الحوار كان انشغال النادى الأهلى بالمنافسة على البطولات والدورى، بالإضافة إلى ظروف جائحة كورونا، موضحًا أنه كان ينسق للحوار منذ أكثر من 3 أشهر لحين خرج بهذا الشكل وفتح قلبه لموقع دوت الخليج. وتابع أن موسيمانى كان قلقا من الإعلام المصرى، مشيرًا إلى أنه جلس معه لمدة 100 دقيقة هو شخصية طيبة ومتواضع جدًا ويحب العمل والحديث مع المعاونين الخاصين به، وشخص هائ الطباع جدًا، وما يميزه على المستوى الإنسانى إنه يحترم ويقدر مصر بشكل كبير. وأكد أن موسيمانى اشتكى من صعوبة التنقل فى القاهرة، خاصة وأنه منذ وصوله لمصر زار 5 أماكن فقط، نظرًا لشهرة وشعبية النادى الاهلى، مشيرا إلى أن موسيمانى يحب ويقدر مصر جدًا، وبدأ يتحدث بعض المفردات العربية وبدأ يفهم قليلًا العربية.

أسباب صعوبة مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني: أكد عبد الحكيم أبو علم إن النادي الأهلي سيواجه صعوبة شديدة في المنافسة والحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، المتوج به في النسخة الماضية للمرة التاسعة في تاريخه. وأوضح أبو علم، أن موسيماني يعلم صعوبة المنافسة على اللقب، في وجود الزمالك والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي حسب ما يراه، بينما لم يذكر اسم صن داونز الذي سبق تدريبه من قبل، كمنافس له في هذه النسخة. واستكمل عبد الحكيم أبو علم، أن مواجهة اليوم تعد تحدٍ للأهلي الذي يعاني من الإصابات والغيابات والضغط الجماهيري أيضًا، في ظل حضور 30 ألف متفرج للمباراة، موضحًا أن الغيابات التي يعاني منها مؤثرة مثل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وعلي معلول، بالإضافة إلى أيمن أشرف الذي لن يكون موجودًا في التشكيل الأساسي رغم مشاركته في المران. وكشف أبو علم عن التشكيل المتوقع للمباراة، أن محمد الشناوي سيبدأ في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد، بينما في خط الوسط سيبدأ أليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي، وأمامهم محمود كهربا وجونيور أجايي، بينما سيكون والتر بواليا وحيدًا في الهجوم.

مفتاح فوز الزمالك على تونجيث السنغالي في يد باتشيكو: أشار عبد الحكيم أبو علم، إلى إن مباراة الزمالك ضد تونجيث السنغالي، اليوم الثلاثاء، في يد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض. وقال أبو علم، إن باتشيكو في يده تسهيل المهمة أمام تونجيث، بالاعتماد على العناصر الأساسية في الفريق منذ بداية المباراة، موضحًا أن بطل السنغال فريق حديث الولادة، ومركزه في الدوري السنغالي السابع أو الثامن بجدول المسابقة. واستكمل حديثه، أن الفوارق الفنية بين الزمالك ومنافسه تونجيث، كبيرة للغاية، ولذلك لابد أن يضع الفريق الأبيض تونجيث تحت ضغط منذ بداية المباراة، وإحراز هدف مبكر، مشيرًا إلى أن قوام الزمالك قوي للغاية، ويقدم مستويات مميزة، إلا أنه يعاني من عدم امتلاكه لاعبين على مقاعد البدلاء، وهي نقطة ضعف واضحة.

كواليس الانفراد بأول حوار لموقع مصري وعربي مع موسيماني: