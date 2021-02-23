نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني وموعد انطلاق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رصد موقعنا اليوم ارتفاع نسب البحث حول القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، بعد انتشار أخبار كثير تفيد بوجود أحد القنوات المجانية التي تقوم بنقل اللقاء الهام للمارد الأحمر عبر شاشتها على القمر الصناعي النايل سات، والتي تمكنت من الاستحواذ على حق نقل المباريات بدون أي تشفير للمشاهدين، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وسيمبا سوف تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، وذلك في الملعب الوطني بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

من الجدير بالذكر أن لقاء اليوم بين النادي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني يعتبر من اللقاءات الصعبة للغاية، نظراً لبحث كل منهما على الفوز في المباراة على الخصم، للتأهل للدور القادم، وحجز مكان مبكر في الفوز، ومن الجدير بالذكر أن كل من الفريقين تمكن من التغلب على نظيره في الجولة الافتتاحية وحصاد نقاط المباراة الثلاث، فقد تمكن الأهلي من الفوز على المريخ السوداني بواقع ثلاث أهداف نظيفة، فيما فاز سيمبا على نيره فيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد.

تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الأهلي

تعتبر قناة مكسبي من أهم القنوات الرياضية على الساحة اليوم، فهي قناة جديدة مفتوحة ومجانية تقوم بنقل المباريات المشفرة على شاشتها مجاناً لجميع المواطنين، ويمكنكم ضبط تردد القناة لمتابعة كافة المباريات العالمية والمحلية من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

اسم القناة: مكسبي سبورت MAKSABY SPORT.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 27500.

استعدادات فريق الأهلي في مباراة اليوم

طالب مدرب الفريق بيتسو موسيماني اللاعبين بضرورة الضغط على لاعبي الفريق المنافس في وسط الملعب، وعدم ترك مساحة لهم لتشكيل خطورة على مرمى المارد الأحمر، والحرص على التمركز في قلب الملعب، لعدم ترك أي مساحة أما المنافس لاستغلالها في هز شباك محمد الشناوي، ومن المتوقع أن تضم تشكيلة الأهلي في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع (بدر بانون، محمد هاني، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف)، وفي الوسط (عمرو السولية، حمدي فتحي، محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، إليو ديانج)، مع الاعتماد عيى والتر بواليا وجونيور أجايي في الهجوم.