نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 في ذهاب الدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا التي تشهد مباراة أخرى قوية في نفس الجولة تجمع فريق بايرن ميونخ حامل اللقب خارج ملعبه أمام لاتسيو الإيطالي على ملعب الأولمبيكو، حيث تأمل كافة الفرق في تحقيق نتائج إيجابية تساعدها على عبور ثمن النهائي إلى الدور ربع النهائي في التشامبيونزليج بعد أن نجحوا فعليا في تخطي مرحلة المجموعات بالتواجد في أحد المركزين الاول والثاني في جدول ترتيب المجموعة، ويأمل أتلتيكو مدريد في المضي نحو اللقب الذي لم يتمكن من تحقيقه من قبل في تاريخه رغم نجاحه في الوصول إلى المباراة النهائية ثلاث مرات خسر فيها جميعا أعوام 174، 2014، و2016، وسينطلق موعد مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد في مهمة صعبة أمام تشيلسي ساعيا لتحقيق فوز يعود به للمسار الصحيح سريعا بعد أن حاد عن ذلك المسار في آخر مبارتين خاضهما في الدوري الأسباني ضد ليفانتي، حيث تعادل رفاق سيميوني أولا أمام ليفانتي في مباراة مؤجلة بهدف لكل فريق سجله ماركوس لورنتي لفريقه الذي تلقى الخسارة في المباراة التالية ضد نفس الفريق بهدفين دون رد ليفقد خمس نقاط ويتقلص الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط فقط مع وجود مباراة مؤجلة للروخيبلانكوس، وتمثل مباراة البلوز اليوم فرصة جيدة لسيميوني للعودة سريعا لنتائجة الجيدة هذا الموسم سواء في الليغا أو التشامبيونزليج التي تمكن من تخطي مرحلة المجموعات بها بتواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته خلف حامل اللقب بايرن ميونخ، ومتفوقا على سالزبورغ النمساوي، ولوكوموتيف موسكو الروسي.

على الجانب الآخر فريق تشيلسي يأمل هو الآخر بالعودة بفوز لن يكون سهلا من ملعب أتلتيكو مدريد، حيث يسعى توخيل المدرب الجديد للبلوز في العودة لمسار الانتصارات الذي غاب عنه منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للامبارد، وذلك بتعادله في الجولة الماضية أمام ساوثهامبتون بهدف لكل فريق سجله ماونت لصالح البلوز من ركلة جزاء ليعادل هدف الياباني مينامينو الذي تقدم به أولا لأصحاب الأرض.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي اليوم

8:00 توقيت موريتانيا.

9:00 توقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

10:00 توقيت مصر، فلسطين، والسودان.

11:00 توقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، والبحرين.

00:00 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد

بي أن سبورت HD1.

تعليق: حفيظ دراجي.