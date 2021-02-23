السفير المصري بتنزانيا يدعم فريق الأهلي أمام سيمبا

استقبل محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، السفير المصري، محمد جابر أبو الوفا، الذي حرص على مرافقة الفريق خلال تحركه من فندق الإقامة إلى ملعب استاد «مكابا» الذي يستضيف المباراة.

وتواجد السفير المصري في تنزانيا وطاقم السفارة المصرية بالكامل في مقر إقامة البعثة، منذ وقت مبكر اليوم؛ للتحرك مع الفريق لملعب المباراة.

يذكر أن السفير المصري في تنزانيا يحرص على تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي في دار السلام، و التنسيق الدائم مع محمد الدماطي ،عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على أستاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.