حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.
خط الوسط : أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج.
خط الهجوم : محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.
ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري أبطال أفريقيا.. كهربا وبواليا يقودان هجوم الأهلي أمام سيمبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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