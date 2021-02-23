بعثة الأهلي تصل استاد مكابا قبل مواجهة سيمبا

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا؛ لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التوجه الي أرضية الملعب فور الوصول لفحص أرضية الملعب بصحبة الجهاز المعاون. ويخوض الأهلي مواجهة قوية امام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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