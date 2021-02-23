باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أشمون في كأس مصر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة أشمون، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وزياد أشرف
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي"
الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وأحمد مودي وطه جمعة ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وإسلام صالح ومحمود الغزالي ومحمد عادل "أمو" ويوسف شريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أشمون في كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.