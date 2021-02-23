باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أشمون في كأس مصر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة أشمون، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وزياد أشرف خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي" الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وأحمد مودي وطه جمعة ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وإسلام صالح ومحمود الغزالي ومحمد عادل "أمو" ويوسف شريف.

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