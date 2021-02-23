النصر السعودي لـ دوت الخليج عن انسحابه من صفقة دييجو كوستا: طلباته كثيرة

واجه نادي النصر السعودي، صعوبة كبيرة في إقناع المهاجم الإسباني دييجو كوستا، بتمثيل الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكان كوستا قد رحل عن أتلتيكو مدريد الإسباني في ديسمبر الماضي، وقبل نهاية عقده بـ 6 أشهر، لأسباب شخصية.

وأوضح مصدر داخل نادي النصر لـ"دوت الخليج"، سبب فشل مفاوضات ضم كوستا لصفوف الفريق، حيث أكد أن مهاجم أتلتيكو مدريد السابق طلباته كثيرة.