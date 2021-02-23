النصر السعودي لـ دوت الخليج عن انسحابه من صفقة دييجو كوستا: طلباته كثيرة

واجه نادي النصر السعودي، صعوبة كبيرة في إقناع المهاجم الإسباني دييجو كوستا، بتمثيل الفريق، خلال الفترة المقبلة.
وكان كوستا قد رحل عن أتلتيكو مدريد الإسباني في ديسمبر الماضي، وقبل نهاية عقده بـ 6 أشهر، لأسباب شخصية.
وأوضح مصدر داخل نادي النصر لـ"دوت الخليج"، سبب فشل مفاوضات ضم كوستا لصفوف الفريق، حيث أكد أن مهاجم أتلتيكو مدريد السابق طلباته كثيرة.
وتابع المصدر، أن كوستا يرفض المبلغ المقدم له بقيمة 5 ملايين إسترليني حتى صيف الموسم المقبل، وطلب الحصول على ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني بعقد يمتد لعامين.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر يعد تعجيزيًا وكبيرًا للغاية ومن شأنه التسبب في تعثر المفاوضات، وانسحاب النادي من الصفقة.
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