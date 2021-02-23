قبل مواجهة سيمبا.. الجالية المصرية بتنزانيا تؤازر فريق الأهلي أمام فندق الإقامة

حرص عدد من أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا على التواجد في محيط فندق إقامة بعثة الأهلي في دار السلام؛ لمؤازرة الفريق ومرافقته إلى ملعب المباراة.
وحرص أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا على تشجيع اللاعبين، وترديد الهتافات أثناء التحرك إلى ملعب المباراة؛ لدعمهم وتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة فريق سيمبا التنزاني اليوم.
وكان السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا وطاقم السفارة، قد تواجدوا بالكامل في مقر إقامة بعثة الأهلي، ورافقوا الفريق إلى استاد مكابا الذي يستضيف المباراة.
ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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