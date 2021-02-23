سحر وغاز أعصاب.. تحذيرات لـ الأهلي والزمالك قبل مواجهتي سيمبا وتونجيث

وتلقى كلا من الأهلي والزمالك تحذيرات قبل مواجهة سيمبا وتونجيث، خاصة وأن المباراتين ستكون خارج مصر.
لوك إيميل يحذر الأهلي:
قال لوك إيميل مدرب فريق يانج أفريكانز التنزاني في تصريحات صحفية، أن نادي سيمبا يستخدم غاز أعصاب في غرف ملابس الضوف، يجعلهم غير قادرين على التحرك في أرضية الملعب بشكل جيد
ونصح إيميل فريق الأهلي بتغيير الملابس في الممر الشرفي للاستاد
نصيحة ميدو لـ الزمالك:
قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه على لاعبي الفريق الأبيض وإدارته الحذر من لجوء فريق توينجيث السنغالي للسحر في اللقاء الذي يحل فيه ضيفا على توينجيث، يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف ميدو في تصريحات عبر برنامجة أوضة اللبس على قناة النهار، أن لاعبي الزمالك عليهم الحذر الشديد من السحر الذي يلجأ له الفريق السنغالي، وهو أمر كان واضحا في لقاء الترجي التونسي بالجولة الماضية لدوري الأبطال، وعلى اللاعبين التحصن بالقرآن الكريم وإبطال هذا السحر، لأن الزمالك يحتاج للفوز بهذا اللقاء، بعد التعادل مع مولودية الجزائر بالجولة الأولى".
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