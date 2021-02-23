سحر وغاز أعصاب.. تحذيرات لـ الأهلي والزمالك قبل مواجهتي سيمبا وتونجيث

يستعد كلا من الأهلي والزمالك اليوم، الثلاثاء، لخوض الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي المارد الأخمر مع سيمبا التنزاني في تمام الثالثة عصرا، بينما سيواجه الزمالك تونجيث السنغالي في تمام السادسة مساء.

وتلقى كلا من الأهلي والزمالك تحذيرات قبل مواجهة سيمبا وتونجيث، خاصة وأن المباراتين ستكون خارج مصر.

لوك إيميل يحذر الأهلي:

قال لوك إيميل مدرب فريق يانج أفريكانز التنزاني في تصريحات صحفية، أن نادي سيمبا يستخدم غاز أعصاب في غرف ملابس الضوف، يجعلهم غير قادرين على التحرك في أرضية الملعب بشكل جيد ونصح إيميل فريق الأهلي بتغيير الملابس في الممر الشرفي للاستاد

نصيحة ميدو لـ الزمالك: