تعرف على تشكيل سيمبا التنزاني ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، التشكيل الأساسي، لمواجهة الأهلي، على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل سيمبا كالتالي: حراسة المرمى: مانولا خط الدفاع: حسيني - واوا - كابومبي - أونيانجو. خط الوسط: شاما - ديولونجا - لوانجا - مزاميرو. خط الهجوم: ميكسوني - مولوجو. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني، بينما يحل فيتا كلوب ثالثا والمريخ السوداني رابعا بدون نقاط.

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