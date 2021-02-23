خلال مؤتمر صحفي.. وزير الشباب يعلن تفاصيل التعاون مع الوكالة الإسبانية من خلال مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةAECID من خلال المنحة المقدمة من الوكالة لمده عامين لتنفيذ مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة.

حضر المؤتمر الصحفي من الجانب الإسباني كل من رامون جيل كاساريسو سفير مملكة أسبانيا لدي القاهرة، السيدة ماريا ديل بيلار فيلانويفا روميرو نائبة رئيس البعثة، المنسق العام للتعاون الإسباني في مصر السيد فينتورا رودريغيز جارسيامن الجانب المصري.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "نتطلع للتعاون المثمر مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID في تنفيذ مجموعة من المشروعات المتنوعة والبرامج التي تهدف الي توعية الشباب، وتعزيز قدراتهم الفردية، في مجال ريادة الاعمال وتدريب الشباب ورفع كفاءتهم لمواجهة تحديات سوق العمل"، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، وجعلهم رواد أعمال مبتكرين في شتي المجالات، الأمر الذي يعود بالنفع علي نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ومَقدرة الشباب علي إقامة وإدارة مشاريع تساهم في تقدم المجتمع المصري، بما يتوافق مع تحقيق رؤية وأهداف مصر للتنمية المستدامة".

وقال إن مصر مهتمة بالاطلاع على التجربة الإسبانية فى مجال ريادة الأعمال وبناء القدرات والتدريب، مشيرا الي ان الهدف من المنحة الإسبانية هو زيادة تفعيل برامج ريادة الاعمال وإطلاق الشباب لمشروعاتهم في سوق العمل وانشاء اول مسرعة اعمال من خلال البرامج المقدمة بالفعل بوزارة الشباب والرياضة.

أضاف"صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى رعاية الشـباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وعلميًا وبدنيًا واقتصاديا، وتمكينه من المشاركة الفعالة فى إنجاز أهـداف التنمية المستدامة، وفى مقدمتها توفير فرص التدريب والتأهيل للشباب فى المجالات المختلفة والمشاركة فى الإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتـدريب الفنى والمهني، وما يتضـمنه من تطوير وتدريب الشباب مـن أجـل التشغيل مع ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفنى وتوفير فرص عمل لائقة جديـدة للشبابى.

ومن جانبه اكد السفير الإسباني لدي القاهرة انه يعتز بالتعاون المصري الإسباني من خلال إطلاق مشروع "كن رائد اعمال مبدع"، معربا عن امله ان يكون بادرة التنسيق مثمر مع وزارة الشباب والرياضة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفريق العمل للتنسيق بين الجانبين من خلال تصميم ووضع الخطوات الاولية وآليات تنفيذ هذا المشروع، موضحا ان ان هذا المشروع هو نتاج عملية محادثات طويلة بين الوزارة والوكالة والتي يتضح بها جليًا فكرة ما يرد أن يفعله الشركاء.

قال ريمون :" المشروع سيمكن الشباب من خلق فرص عمل، وان شعب مصر يعتبر واحد من أهم أصولها، وخاصة الشباب، والتعاون الاسباني ملتزم بالعمل مع شركائنا من أجل ازدهارهم، 40% من سكان مصر تحت سن 18، وهو تحدي رائع للدولة ان خلال 30 عام قادمة ستحتاج لخلق 42 مليون وظيفة لتشغيل الشباب في سوق العمل، لا حد يستطيع تجاهل حجم تلك المهمة وأهمية القطاع الخاص وريادة الاعمال، ان حكومة مصر مهتمة بوضوح بتقوية القطاع الخاص وريادة الاعمال ونود مشاركة شركائنا في هذه الجهود ومشاركة خبرتنا في هذا القطاع".

مضيفًا:"نعتقد اننا في العهد الذهبي لريادة العمال، ويعتبر رواد العمال عامل هام في التنمية الاقتصادية لكل بلد، والعديد من الدراسات اثبتت الرابط بين ريادة لأعمال وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، لكن عندما نتحدث عن رواد الاعمال، لا يمكننا حساب اسهامهم في المجتمع فقط في ارقام مبهمة، حيث يعتبر رواد الاعمال قوة قائدة لقوة الدولة، انهم يصنعون وظائف جديدة وتغيرات اجتماعية ولهم تأثير في تقليل التفاوت بين فئات المجتمع".

أشار الي ان هذا لمشروع لا يتعلق فقط بالتنمية الاقتصادية وانما بإعطاء أيضا الفرصة لتحقيق أحلام كل شاب من الالفين شاب المنضمين للمشروع والتدريب والاخرين الذين سيشاركون فيما بعد، معربا عن ثقته في ان هؤلاء الشباب سيجدون في هذا المشروع الأدوات التي يحتاجوها لدخول عالم التوظيف، موضحا ان خلق ثروة حقيقية للشعب عبر وظائف مستدامة يُعد هو المسار الذي نود ترسيخه في اعمالنا بالسنوات القادمة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، آليات تنفيذ المبادرة من خلال بناء القدرات ل 2000 شاب لتأهيل سوق العمل وإطلاق مشاريعهم من خلال الإعلان وتسجيل منحة التدريب عبر نماذج اولاين توضع علي بوابة مصر للشباب والرياضة emys.gov.eg، ثم يتم بناء القدرات لـ 2000 شخص من خلال مبادرة "طور وغير" مع مايكروسوفت وبرنامج التوجيه المهني، وتقييم المهارات ومئات الدورات عبر الإنترنت لبناء قدرات الشباب ومطابقتها مع الوظائف المتاحة.

ويتم التدريب بالأشراف الكامل لوزارة الشباب والرياضة من خلال مدربيها وبالمواد التدريبة المعتمدة من مايكروسوفت، ثم يتم توجيه 200 شركة ناشئة من خلال اختيار افضل 200 مشروع من خلال نماذج تقييم تعدها وزارة الشباب والرياضة، يعقبها عقد معسكر تدريبي لعدد (200) مشروع لاختيار أفضل 40 مشروعًا يتم تقديمه بإشراف الوزارة وخلال مدربيها، ثم يتم تنظيم حفل ختامي لنشاطات السنة الأولى (بالقاهرة) ومعرض للمشاريع وإقامة الشبكات الفائزة مع الممولين المتواجدين في مصر ومتابعتها.

وعقب انتهاءالسنة الاولي للمبادرة يتم احتضان (40) مشروع وإنشاء حاضنة أعمال بأحد منشآت وزارة الشباب، ويتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات متخصصة، ثم يتم تنظيم حفل ختام لنشاطات السنة الثانية (بالقاهرة) ومهرجان للمشاريع والتواصل مع أصحاب المشاريع الفائزة.