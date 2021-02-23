خاص.. أول تعليق من وزير الرياضة على إيقاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عامًا

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع عن كثب الموقف الخاص بإيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بناء على قرار الاتحاد الدولى لمدة عام.

وقال وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن الوزارة تقدر تماما الموقف الكامل والعلاقة الخاصة بين الاتحاد الدولى والاتحادات الرياضية التابعة له فى ضوء احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأوضح وزير الرياضة ان الوزارة تقوم بالتدخل من أجل الحفاظ على كافة الاتحادات الرياضية المصرية فى ضوء احترام اللوائح والقوانين أيضا.