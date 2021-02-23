أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع عن كثب الموقف الخاص بإيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بناء على قرار الاتحاد الدولى لمدة عام.
وقال وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن الوزارة تقدر تماما الموقف الكامل والعلاقة الخاصة بين الاتحاد الدولى والاتحادات الرياضية التابعة له فى ضوء احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وأوضح وزير الرياضة ان الوزارة تقوم بالتدخل من أجل الحفاظ على كافة الاتحادات الرياضية المصرية فى ضوء احترام اللوائح والقوانين أيضا.
كان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، أصدر قرارا، أمس الاثنين، بايقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.
وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.
وكان "نصر" دخل الفقاعة المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. أول تعليق من وزير الرياضة على إيقاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.