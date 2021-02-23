إقالة محمود سعد ودراسة المرشحين للمدير الفني للاتحاد.. الاجتماع المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.

في سياق آخر وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لضربة جزاء صحيحة وآدائها.

يأتي ذلك في إطار حرص اتحاد كرة القدم في تشجيع الحكام على تطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم من خلال تنفيذ القانون.