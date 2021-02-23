تيري يقود هجوم المريخ السوداني أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق المريخ السوداني عن تشكيل الفريق في مواجهة فيتا كلوب في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الفريق كالتالي : حراسة المرمى: منجد النيل. الدفاع: عبد الرحمن كرنقو، أحمد آدم، أمير كمال، أحمد موسى تمبش. الوسط: سعيدي شونيه، ضياء الدين محجوب، السماني الصاوي. الهجوم: ماتوكوس، وسيف تيري. ويحتل فريق المريخ السوداني المركز الأخير بالمجموعة الأولى التي يتصدّرها الأهلي المصري بثلاث نقاط.

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