بعد إيقاف هشام نصر.. مسابقات اتحاد اليد تؤجل جولتين من دوري المحترفين

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بقيادة سعيد عبد المنعم، تأجيل الجولتين 11 و12 من دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 - 2021، لتقام أيام 15 و 16 أبريل المقبل.

جاء هذا القرار بعدما أقر اتحاد اليد إقامة الجولتين المتبقيتين من نسخة الدوري لعام 2019 - 2020 والمعروف بالدوري "المعلق" يومي 1 و 2 ابريل وهو الموعد المحدد سلفًا لإقامة الجولتين رقم 11 و12 من دوري هذا العام.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش، فيما يواجه الزمالك نظيره سبورتنج، فيما يصطدم القطبين في الجولة الأخيرة من دوري الموسم المعلق والمقرر إقامته يومي 1 و2 ابريل المقبل.