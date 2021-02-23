المقاولون يكشف موقف الإدارة من قيادة عماد النحاس لفريق الكرة

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب عن موقف مجلس الادارة من تدهور نتائج الفريق في الدوري المصري.

وأكد محمد عادل في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" أن عماد النحاس المدير الفني للفريق مدرب رائع وعلي قدر كبير من المسؤولية، مشددا على أن مجلس الادارة يثق به وسيستمر في منصبه.

وأضاف أن الفريق في الموسم الماضي وقبل الماضي احتل المركز الرابع والخامس ووصل للبطولات الافريقية بعد غياب طويل.

وأوضح أن اللاعبين يعانون من ضغط شديد خلال الفترة الحاليه مشددا على أن الفوز أمام الجونه ساهم في عودة الثقة للاعبين.

وأكمل أن قرر الإدارة ببيع سيف الدين الجزيري جاء في التوقيت المناسب حيث كان يجب على اللاعب أن يبدأ مرحلة جديدة، مشددا على أن الفريق يمتلك بدائل جيدة.