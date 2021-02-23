ويحل فريق الزمالك ضيفا على تونجيت، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يبدأ جايمي باتشيكو المدير الفني للأبيض، بمحمود "جنش" الحارس الثاني للفريق، بدلا من أبو جبل.
وكتب أبوجبل عبر حسابه الشخصي "تويتر": "كل الدعم يا رجالة".
وحرص عامر مزروع القنصل المصري في السنغال، على مرافقة حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي غادرت منذ قليل فندق الإقامة متجهة إلى ستاد لاديور الذي يحتضن مواجهة الفريق أمام تونجيت السنغالي.
ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، لديه مولودية الجزائر والزمالك بنقطة لكل منهما، ثم تونجيت بلا أي نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد فعل من أبو جبل بعد استبعاده من تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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