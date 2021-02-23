أول رد فعل من أبو جبل بعد استبعاده من تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغالي

حرص محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، على دعم زملائه، قبل مواجهة تونجيث السنغالي، مساء اليوم، الثلاثاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفا على تونجيت، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ جايمي باتشيكو المدير الفني للأبيض، بمحمود "جنش" الحارس الثاني للفريق، بدلا من أبو جبل.

وكتب أبوجبل عبر حسابه الشخصي "تويتر": "كل الدعم يا رجالة".